致同諮詢服務合夥人湯飈表示，上市公司停牌新例落實後，因主板及創業板只給予18個月及12個月處理復牌事宜，因過往經驗多顯示，復牌通常需時3至5年才能完成，中間又涉及限期縮短令復牌難度增加，市場供求及殼價因素，或有待救的長期停牌公司被白武士壓價。

根據他們的统計，除牌新例去年8月1日落實，共有76間停牌，至今有67%的案例到今年7月底已經過了停牌指定復牌期限，在過了復牌期限的公司中，有65%仍在停牌，有17%復牌，另18%被除牌及私有化。他說，至今只有1家成功私有化，但是私有化是否可行，最终視乎公司本身的財務資源及資產而定，至今未見第二間。公司能否復牌，很在乎公司是否找到懂得處理的人去跟進，例如在獨立非執行董事層面、審核委員會層面是否找對人，及找人處理好法證調查、改進內部監控，甚至尋求董事局換人，當中亦要找律師、財務顧問協助。

他又說，市場內可以協助長期停牌公司復牌方面有人才供應，多數為專業人士，但是面對的是復牌難度增加。市場內亦有公司試圖以司法途徑推翻除牌決定，主要考慮到有限的復牌時間，對白武士不公平，亦視乎上市公司老闆決心及是否想挽救情況而定，亦涉及殼價、經濟環境等因素。但是現階段透過打官司去運作，大家主要想試這個途徑可行與否。

近期因為沽空研究機構狙擊而停牌，並成功得手機會的個案，不及之前，並轉移攻擊市值較大的公司，他引述沽空研究界人士所述，當中發現原因是涉及借貨成本，及是否易借到貨，甚至涉及小型股份貨源集中在大股東有關，但是沽空研究報告的質素，他則不予置評。根據致同的研究，今年被沽空研究報告狙擊的公司，並沒有長期停牌情況，但是有輪流被不同沽空機構狙擊的情況。

至於在核數師產生疑問下觸發的停牌個案，他謂，大部份均繼續長期停牌。業界很多時與核數師在查賬時，發現賬目所述與銀行存款及結單有差異而發現連串問題，甚至有機會出現到核數師被瞞騙的情況，因此在聯絡銀行對賬方面，不能假手於人，甚至直接到銀行排隊编印結單，確保紀錄的真實性。

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