內房股福晟（0627）今早10點後曾急插近6成，其後跌勢稍緩，午市收報0.118元，仍跌52.8%或0.132元。公司午市發公告指，經作出一切有關公司於合理情況下的查詢後，董事會確認並不知悉有關該等股價或成交量變動之任何原因，或任何根據證券及期貨條例須予披露資料，同時董事會亦確認公司運作一切正常。

福晟股價自9月中旬開始大幅波幅，至今跌幅多達74.9%，不計今日急插，按昨日收市價0.25元計，由9月中旬起亦起蒸發近46.8%。

福晟今日早市成交急增，成交股數達1.498億股，交易宗數1334宗，成交額1877萬元，市值跌至13.4億元。

值得留意的是，福晟創辦人兼主席潘偉明於9月7日起辭任執董及主席職務，即時生效，當時潘指是希望投放更多時間處理其他事務而辭任，並由其子、執董潘浩然接替主席職務。

同時，潘偉明又在9月7日進行家族繼任計劃，將其持股以饋贈方式及零金錢代價轉讓將其經通達持有的福晟股份，全數轉讓予潘浩然。轉讓後，潘浩然直接及間接持有福晟共64.1614億股股份或全部已發行股份約56.45%，並成為最終控股股東。

事實上，潘浩然曾在2018年6月辭任福晟執董職務，當然潘浩然以希望投放更多時間處理其他事務而請辭，但將繼續出任公司若干附屬公司董事。他在獲分身家前四日，亦即9月3日才重回福晟擔任執董。同日集團的高層陳偉紅則以希望投放更多時間處理其他事務而辭任執董。

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