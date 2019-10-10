恒指升46點，收報25729點，成交金額416億元。全球金融市場今早劇烈波動，先是傳出副總理劉鶴或提早離開美國，其後白宮否認；後有報道中美無法就核心議題如技術轉移、知識產權等問題達成共識，談判很可能失敗，美股期貨受到消息影響而上衝下洗。到港股開市下跌後，彭博又指美國正考慮與中國達成一份貨幣協議，同時會停止向中國徵收將於下周實施的關稅，恒指期貨又從低位反彈逾200點。

受貿易戰利好消息刺激，萬洲（0288）、瑞聲（2018）升4%及6%。美團（3690）稍作整固一天後又再破頂，平安好醫生（1833）昨日衝破50元大關今早再升8.2%，汽車股吉利（0175）、廣汽（2238）分別升3.4%及4.8%。新股魯大師（3601）升逾倍，市場在貿易戰這個重大變數下依然有頗多亮點、積極炒作，指數表現欠佳但市況不差。

汽車股近期大幅回落後再度轉強，有趣的是自主品牌及中檔合資的吉利、廣汽等，均較豪華汽車的華晨（1114）更強。吉利已升至保歷加通道頂部，廣汽也上破20天線，但華晨今早才剛由底部嘗試反彈。早前大摩指吉利9月份銷售料有驚喜而上調目標價，而集團管理層早前亦指已完全處理好不符合國六標準的庫存。從周期角度看，集團已完成主動去庫存，當銷售回升，就是步入上升周期。當然，股價也由低位反彈了30%，也初步反映了行業回暖，短線會反覆，但中線向上機會頗大。