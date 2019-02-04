中美貿易談判消息滿天飛，美股隔晚上升，但今早開市前南華早報指，中美在副代表級別的貿易談判中沒有取得任何進展，引發美股期貨下挫，但其後又傳國務院副總理劉鶴將參加周五的高級別貿易會談，未有縮短行程。港股今早低開57點，開市後仍然受壓，早段曾挫最多160點，低見25521，再創超過1個月低。中美消息未傳完，交易時段再傳出，美國據悉考慮推出與中國的匯率協議，作為有限協議的一部分，港股止跌回升，最多曾升116點。

港股半日升46點或0.18%，報25729點，成交金額416億元；國指升40點或0.39%，報10209點。

瑞聲（2018）升6.56%，收報44.7元，是升幅最大的藍籌，領展（0823）跌1.99%，收報81.35元，是跌幅最大的藍籌。建行（0939）升0.84%，收報6.01元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻16點；友邦（1299）跌0.83%，收報71.9元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低20點。

中美貿易談判消息滿天飛，貿易相關股走勢各異，萬洲（0288）升4.26%，收報7.35元；申洲國際（2313）無升跌，收報103.3元；創科實業（0669）跌0.39%，收報51.45元。

NBA前車之鑑，在內地炮轟蘋果公司(Apple)上架手機應用程式「HKmap.live即時地圖」後，今日Apple正式將有關應用從應用商店中下架。刺激蘋果供應商瑞聲股價上升。

《紐約時報》報導稱，美國政府即將頒發許可證，允許一些公司向華為供應「非敏感產品」。華為產品供應商舜宇（2382）升2.22%，收報115.1元。

港鐵（0066）繼續封站及提早收車，半日跌0.12%，收報43.15元。

新港城保安因涉周一（7日）阻差辦公被捕，新港城中心所屬的恒基地產（0012）表示，對事件深感遺憾，並宣布，為保障顧客安全及避免衝突，新港城中心第四期商場周六及周日（12及13日）將暫停營業。恒地半日跌0.82%，收報36.25元。事件引發對其他商場保安的憂慮，新地（0016）跌0.55%，收報107.9元；新世界發展（0017）跌1.09%，收報9.99元；長實集團（1113）跌0.2%，收報51.15元。而賭王何鴻燊姪仔黎烈於藍灣廣場擔任保安，廣場所屬的信置（0083）則升0.17%，收報11.64元。

商場股領展，除受保安憂慮之外，更受到行政總裁王國龍於本周二(8日)以每股平均價85.6582元，減持50萬股，套現約4283萬元的消息影響，股價最低見81.05元，為1月24日以來新低。

港交所（0388）收購倫交所失敗後，港交所行政總裁李小加今早表示，從不後悔決定提出收購倫交所，認為以後「條條大路通羅馬」，會堅持交易所戰略，考慮各種可能性。港交所升0.78%，收報231.4元。

魯大師（3601）今日上市，最高升6.35元，較招股價2.7元急升135%，以每手1,000股計算，每手帳面賺3650元。

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