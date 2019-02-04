本港示威行動持續，早前遭內地官媒點名批評、可以實時顯示警員及警車身處位置等的手機應用程式「HKmap.live即時地圖」，據報已被蘋果公司(Apple)從應用商店中下架。

《路透》引用App Store聲明報道，指「HKmap.live即時地圖」被香港示威者用來追蹤警察行動，相關應用程式會危及執法。聲明提到，蘋果App Store已與香港網絡安全及科技罪案調查科核實，該應用程式已被用於瞄準（target）和伏擊（ambush）香港警察，威脅公共安全。蘋果認為，該APP應用違反了公司準則和香港法律，故從App Store中刪除。

「HKmap.live即時地圖」，可實時顯示警員及警車身處位置、何處施放了催淚彈等。此前，「HKmap.live即時地圖」曾遭蘋果以鼓勵進行違法活動為由拒絕上架申請，開發者其後上訴，Apple最終批准。

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