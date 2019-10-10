港交所（0388）收購倫交所失敗後，港交所行政總裁李小加今朝表示，從不後悔決定提出收購倫交所，認為以後「條條大路通羅馬」，會堅持交易所戰略，考慮各種可能性。

他表示，因應英國方面監管法律，不便透露太多交易細節，只表示若要成功完成倫交所交易，相信要作出巨大投入，雖然能取得跨越式的發展，但做法未必是符合股東利益。他否認過程中有準備不足的情況，指每一個決定都是深思熟慮，只是無法做到「料事如神」。

昨日港交所主席查史美倫表示，不排除與其他交易所洽談的可能性。李小加對此表示，「什麼都會考慮」，又指不透露現階段是否有交易進行。但他補充，若有良好的環境、交易具有可行性，而且符合股東利益，會考慮進行交易。

近期美國商務部又將一批公司及機構加入貿易禁售黑名單，其中包括有望來港上市的曠視科技。李小加表示，不評論個別事件，但若公司本身的業務受到國外法律限制，需要做好風險披露。

記者：馬迪帆

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