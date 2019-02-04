中美貿易談判報導信息反覆，港股今早低開57點或0.23%，報25625點，成交金額16億元；國指今早高開9點或0.09%，報10178點。

恒安（1044）升1.12%，報49.75元，是升幅最大的藍籌，領展（0823）跌1.2%，報82元，是跌幅最大的藍籌。騰訊（0700）升0.38%，報319.4元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻9點；匯控（0005）跌1.72%，報57.1元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低44點。

中美談判消息反覆，現時又傳國務院副總理劉鶴會留在美國而不會縮短行程，但另一方面又傳雙方在副代表級別的貿易談判中沒有取得進展。貿易股走勢各異，萬洲（0288）升0.14%，報7.06元；申洲國際（2313）跌0.48%，報102.8元；創科實業（0669）升0.1%，報51.7元，瑞聲（2018）跌0.36%，報41.8元；舜宇（2382）升0.18%，報112.8元。

長實（1113）發出公告指，在動議斥資252億元收購英國釀酒商及英式酒館的Greene King，獲逾27.33億股支持，1681.17萬股反對，支持票比例逾99.38%，獲得大比例通過。長實無升跌，報51.25元。

港交所（0388）放棄一段世紀姻緣(收購倫交所)後，彭博報道，港交所主席查史美倫於新加坡一場大會上表示，港交所不會排除於其他交易所洽談的可能性。港交所升0.26%，報230.2元。

大快活（0052）根據截至八月底止五個月可得的資料，預計截至九月底的上半年純利按年錄得顯著下跌，下跌主要因採納香港財務報告準則第16號，取代了香港會計準則第17號，帶來主要因租金及工資成本上升，而引致毛利率下降的影響。開市報20元，跌3.1%。

服裝股包浩斯（0483）發盈警，預期截至9月底止六個月之虧損淨額將擴大至約6000萬元至9500萬元，2018年同期虧損5590萬元。開市報1元，無升跌。

服裝股思捷（0330）再有高層人事變動，自2012年起加入思捷的鄧永鏞辭任執董及財務總裁一職，於本月21日生效。開市報1.52元，無升跌。

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