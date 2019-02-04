中美貿易談判消息反覆，美股上升但收市後的期貨則下跌，而港股ADR則升29點或0.12%，報25712點。個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR微跌0.01元，折合報318.19元；匯控（0005）跌0.27%，折合報57.94元；建行（0939）升0.37%，折合報5.98元。

今日焦點股份可留意：

中美談判消息反覆，現時又傳國務院副總理劉鶴會留在美國而不會縮短行程，但另一方面又傳雙方在副代表級別的貿易談判中沒有取得進展。留意貿易股表現。

長實（1113）發出公告指，在動議斥資252億元收購英國釀酒商及英式酒館的Greene King，獲逾27.33億股支持，1681.17萬股反對，支持票比例逾99.38%，獲得大比例通過。

港交所（0388）放棄一段世紀姻緣(收購倫交所)後，彭博報道，港交所主席查史美倫於新加坡一場大會上表示，港交所不會排除於其他交易所洽談的可能性。

大快活（0052）根據截至八月底止五個月可得的資料，預計截至九月底的上半年純利按年錄得顯著下跌，下跌主要因採納香港財務報告準則第16號，取代了香港會計準則第17號，帶來主要因租金及工資成本上升，而引致毛利率下降的影響。

服裝股包浩斯（0483）發盈警，預期截至9月底止六個月之虧損淨額將擴大至約6000萬元至9500萬元，2018年同期虧損5590萬元。

服裝股思捷（0330）再有高層人事變動，自2012年起加入思捷的鄧永鏞辭任執董及財務總裁一職，於本月21日生效。

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