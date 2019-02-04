美股時段，有關中國仍願意與美國達成部分協議的猜測刺激了股市的漲勢，不過，在有報道稱中國嘗試壓低對談判的預期之後，股市在午後回落，道指高開144點後最多曾升260點，最低則升85點。道指收市雖然上升，不過，收市後時段，南華早報引述消息指，中美在副代表級別的貿易談判中沒有取得任何進展，道指期貨曾跌逾1%，但影響大市的消息未完，彭博其後引述消息指，中國國務院副總理劉鶴將在華盛頓停留到周五，消息使道期跌幅收窄，現跌0.2%或63點。

道瓊斯工業平均指數收漲181點，升幅0.7%，報26346點。標普500指數收漲26點，升幅0.92%，報2919點。納斯達克綜合指數收漲79點，或1.03%，報7903點。

微軟升1.89%，報138.24美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻17點，而強生跌1.99%，報129.22元，拖低道指17點。

科技股方面，蘋果收市報227.03元，升1.17%，谷歌母公司Alphabet收市報1202.4元，升1.03%，亞馬遜收市報1721.99元，升0.96%，Facebook收市報179.85元，升1.18%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.42%，報380點。德國DAX指數收漲1.04%，報12094點；法國CAC 40指數漲0.78%，報5499點；英國富時100指數收漲0.33%，報7166點。