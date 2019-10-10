港股走勢疲軟，內房股成逆市奇葩，但整體則處於整固階段，未走出谷底，股份更表現參差，入市要擇「強」而噬。

恒指昨低開156點後曾有反彈，跌幅收窄26點，之後大部分時間偏軟，午後最多跌236點、低見25,656點，收報25,682點，跌210點或0.81%；國指跌0.31%。大市成交754億元，略低於60天平均。

大市方面，據《明報》港股數據庫，升跌比率28比72，跌逾3%佔下跌股份一成；陽燭對陰燭為38比62，大市跌勢全面，沽盤積極，但壓力不大；9月16日以來，16個交易日中僅4日升多跌少，即使上升股份較多的日子，也只是五成多股份上升，大市表現疲軟、乏力反彈。

本報數據庫追蹤的30個行業，有八成下跌，當中有三分之一跌逾1%，跑輸恒指；中美關係再趨緊張，科技器材受壓，跌幅超過2%。香港局勢動盪，本地金融、地產、房託皆有沽壓，跌逾超過1%。不過，科技股中，ASM太平洋（0522）表現硬淨，逆市微升0.36%，現水平距離52周高位只有半成。ASM繼續高位窄幅上落，低位約94元成短線重要支持。

金茂曾升穿50天線 4.6元可小注吸

至於上升行業，以靠穩為主，內房升約1%、有近七成股份上升，已經跑贏一眾行業。周一提到代表大型內房的恒生內地地產指數（內房股指）下跌後呈矩形，屬偏淡形態；昨天指數升至矩形頂部約6600點回落，未能走出谷底。

內房股華潤置地（1109）、融創（1918）、金茂（0817），昨天最多升超過4%領漲。潤置與之前提到的世房（0813）、龍湖（0960），均屬中線跑贏股份；若把3隻股份分別與內房股指相比（股份除以指數），可以發現3月以來股份相對指股反覆向上，意味股份持續跑贏同業。金茂則為較進取選擇。

金茂相對指數於3、4月及7、8月曾經急升，大幅跑贏指數，而近月有跑輸情况，但幅度溫和，回調壓力不大，一旦回勇，有望再次大幅跑贏。走勢上，金茂昨一度升穿50天線，但未能企穩，可於20天線約4.6元小注吸納，並設低收4.3元止蝕，博後市向上突破重返5元水平。

[劉思明 數據尋寶]