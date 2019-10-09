標準普爾環球發表報告指，經其評級的本地公司多低負債、經營業務分散，相信受到本地持續示威的影響低並溫和，但是在示威持續至第4個月，則會削弱個別公司的評級緩衝，並在持續承受政治、經濟及商業不明朗下，可能難於向前。該行預期事件或將影響大型項目，或令項目規模縮減。

報告指出，雖然持續示威對香港帶來震蕩，但是其所評級公司基於綜合企業股較強的財務狀況、業務分散、具防禦性，及常處於寡頭籠斷的地位，令到評級得以保持平穩，並且受惠於香港的高評級額外支持。政經的不穩，則可能影響營商及國際融資中心的地位，繼而對營運良好的公司帶來複雜性及挑戰。當中地產及基建公司首當其衝，基建公司會可能會因服務受到干擾及較低交通流量而受直接影響，惟短期內情況會受控。不過，若示威持續，因為商業及消費信心減退，最終會令地產行業受累。

目前獲該行評級的發展商，在2018年底時，債務相對除息稅、折舊及攤銷前盈利倍數為2.5倍，收租公司的營運資金債務比率為25%，在現有評級下，財務上已預留空間抗逆市。同時，以新地（0016）為例，地產發展及收租各佔40%盈利，餘下為電訊、酒店及其他業務。租務部門的物業類型亦分散，並非側重某一類物業，亦經歷過多個高低潮。港鐵（0066）及機場管理局短期的客流及租務承受較大影響。但是，如示威、破壞情況持續，該等被評級的企業信貸情況將可能收緊，需要縮減或延遲大型項目，但是該行認為，有關機構仍然可以獲得港府的支持，原因是港鐵為本港最大的運輸機構，機管局具備區域性航空樞紐具策略性角色。但預期全年餘下時間的航運業續表現疲弱。

標普又指，長和（0001）及怡和策略經營業務地理分散，處於良好位置去過渡波動市況，目前香港業務更各佔兩者的EBITDA（除息稅、折舊及攤銷前盈利）5%及30%而已，怡策在港的業務主要源自置地及牛奶國際。反之太古A（0019）則最受示威行動影響。利潤管制計劃則對中電（0002）及港燈（2638）帶來隔離保障，但是中華煤氣（0003）因有45%的EBITDA來自香港，加上主要的工商業用戶受到示威活動波及，最終對煤氣帶來影響。長江基建（1038）及電能實業（0006）則因為業務地區分散，可對香港的事件帶來之影響帶來緩衝作用。長實（1113）及恒基地產（0012）和新地（0016）的國際金融中心，則因為擁有較多酒店業務，會受影響。同時，希慎（0014）及置地的項目亦受示威活動影響。但是新地、領展（0823）及南豐的項目所處地區分散，客群較為民生，因此所受影響較細。

標普更稱，國泰（0293）的派息約佔太古A（0019）2019及2020年的EBITDA約6%，若國泰停派息，會令太古債務相對EBITDA比率由原預計的3.6倍，提高至4倍。太古A旗下太古地產（1972）的零售租務，有部份受示威活動影響，波及旅客消費。

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