服裝股包浩斯（0483）發盈警，預期截至9月底止六個月之虧損淨額將擴大至約6000萬元至9500萬元，2018年同期虧損5590萬元。

業績欠佳主要由於香港及台灣等核心市場銷售表現未如理想。自6月以來，香港持續發生社會事件導致旅客人數大幅下降及消費意欲非常低迷，嚴重打擊香港銷售表現。此外，台灣經營分部銷售額亦大幅下降，主要由於該地區消費氣氛長期疲弱，加上本集團積極縮減其線下零售網絡以減少於台灣出現虧損及表現欠佳之店舖。

集團稱，目前有充足手頭現金以應付當前業務需求。然而，面對嚴峻挑戰，集團採取審慎之財務管理策略，積極落實多項成本控制措施，包括但不限於與業主商議減租、削減員工成本、營銷支出、其他銷售及管理成本等營運開支以及店舖翻新支出等，亦已推出更多具吸引力之折扣促銷活動，以提高銷售額、降低存貨水平及保持流動資金。

同時，包浩斯公布，截至9月底止，第二季整體同店銷售下跌21%，當中香港及澳門下跌17%，台灣下跌46%，內地下跌3%。上半年同店銷售下跌19%，當中香港及澳門下跌15%，台灣下跌39%，內地下跌6%。

截至9月底，集團於中、港、澳及台灣共經營184間自營實體店舖，較3月底減少12間，在港澳、台及內地各自減少4間分店。

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