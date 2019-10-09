在港經營「牛角」、「牛涮鍋」及同名酒樓的敘福樓（1978）主席兼行政總裁黃傑龍在其facebook個人專頁發文宣布，3間分店將暫停營業，分別是位於沙田新城市的「柳氏家」、旺角瓊華中心及銅鑼灣世貿WTC的「牛涮鍋」。黃傑龍同時宣布，決定擱置「永華麵家」的開店計劃，又強調相關店舖已收舖但仍未開始裝修。

黃傑龍續指，3間分店的生意一向只屬一般，分店的位置在過去數月均處於社會運動的核心區，10月的生意額只有正常的10%至20%，能夠支撐至今天已盡最大的努力。他解釋， 中美貿易戰嚴重困擾本地經濟，港鐵經常突然提早關站，都明顯加速了問題的浮現，但停業不能怪任何人，只是因為自己管理不佳，同時又表示，社會運動帶來的社會成本，他作為香港人願意一同承擔。

他同時在帖文中指出，希望各大業主可以減租，6月至今暫時只有兩位業主同意減租，惟減幅很少，但他仍心存感激，同時提到自己不想裁員。黃傑龍會繼續擔任公司行政總裁，他呼籲網民，本港整個零售餐飲業經營十分困難，因此更應該先去光顧小店，毋須特別去集團旗下店舖消費。

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