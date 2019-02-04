阿里巴巴有份投資的內地AI公司曠視科技早前遞表申請來港上市，但本周一遭美國政府將其連同其他7間內地科技企業列入「黑名單」，認為這些公司涉嫌利用高科技幫助中國政府監控新疆維吾爾族穆斯林。路透今報道，曠視科技IPO聯席保薦人之一高盛本周二表示，有鑒於目前進展，將會檢視該行對曠視IPO的參與。

曠視本預計今年第四季來港上市，集資最多10億美元（約78.44億元），聯席保薦人包括高盛、摩根大通及花旗銀行。路透社引述風險分析師及律師表示，其他與本次被制裁中國企業有關係的美國公司都有可能會再度評估他們的合作關係，無論是作為投資者還是保薦人。路透社引述消息人士指，高盛在參與曠視IPO之前已經進行了全面的評估，並且經過了一般的盡職調查過程。

曠視科技開發人面識別技術，於內地廣泛應用，但曾因其位於新疆的業務而被卷入爭議。本周一美國商務部表示，因涉嫌用科技監控壓迫維族穆斯林，將8間中國企業以及20間中國政府機構列入貿易黑名單，禁止其未經美國政府批准，從美國公司購買如電腦芯片等的零件。曠視回應指強烈反對美國政府決定，並且認為這一處罰是毫無根據。其他被禁企業包括海康威視、科大訊飛、大華科技、美亞柏科信息、依圖科技，以及頤信科技。

記者：馬迪帆

其他報道：

【中美角力】白宮擬研究限政府退休基金投資中國股票

【中美角力】環時：中國熟悉美談判前套路 兩國磋商不能靠用計突破

【中美角力】美制裁迫害新疆穆斯林中國官員禁發簽證

【中美角力】貿易談判在即 中方擬提早一天離開華盛頓

【中美角力】傳納斯達克或收緊中國小型企業上市門檻