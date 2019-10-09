可扣稅延期年金（QDAP）自今年四月推出，宏利個人理財產品業務部副總裁兼首席產品總監紀榮道表示，QDAP佔整體年金銷售超過八成，而延期年金保單銷售額約為去年同期的三倍。QDAP客戶選擇的平均年度化保費等值（APE）約為6萬元，與扣稅上限相約，逾八成客戶選擇20年年金入息期，平均客戶年齡為51歲。

近日港府引用緊急法訂立反蒙面規例，有市民擔心會影響保單效力。紀榮道引述保險業聯會說法，指出實施《緊急情況規例條例》並不影響保險合約內的條款和條件，亦不會凌駕保單的效力。人壽保險保單除了購買後一定時間內自殺不獲賠償外，其他死亡情況都可獲賠，至於意外和醫療保險，個別保單對高危情況，如暴動等或有不保事項，建議客戶查閱自己的保單條款，或徵詢理財顧問。他指理賠時，會以靈活公平為原則。

宏利月初推出新QDAP計劃，保費繳付期為由5年至10年，年金開始年齡由55歲至70歲，最長支付至85歲。以年繳計算，保證內部回報率由1.5%至1.74%，預期總內部回報率由3.85%至4.3%，回本期為13年。對比舊有產品，最低投保年齡由40歲提早至18歲，亦加上危疾預支保障和最多兩年的保單假期。

記者：歐陽偉昉

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