中美再角力，港股今早外圍低開156點，午後跌幅曾擴大至236點，低見25656點，收市跌210點或0.81%，報25682點，成交金額754億元，較上日減少9.3%；國指跌32點或0.31%，報10169點。

潤地（1109）升2.4%，收報34.15元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻6點；貿易相關股舜宇（2382）跌3.51%，收報112.6元，是跌幅最大的藍籌。友邦（1299）跌1.96%，收報72.5元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低49點。

港鐵（0066）再提早落閘，收市跌0.92%，收報43.2元。警民衝突持續，商場股下跌，領展（0823）跌2.75%，收報83元；九龍倉置業（1997）跌1.91%，收報41元。

中美再角力，貿易相關股走勢各異，萬洲（0288）升0.28%，收報7.05元；申洲國際（2313）跌0.67%，收報103.3元；創科實業（0669）跌1.81%，收報51.65元；瑞聲（2018）跌2.44%，收報41.95元；舜宇（2382）跌3.51%，收報112.6元。

NBA為悍衛言論自由引起多間中國企業反抗，騰訊（0700）旗下騰訊體育、李寧（2331）、安踏（2020）等均與NBA「割席」，蒙牛（2319）亦公布中止與NBA的一切商業合作。花旗指，暫停轉播NBA影響騰訊廣告收入，騰訊跌1.73%，收報318.2元；李寧收報25.05元，升3.9%；安踏報67.8元，跌0.29；蒙牛跌0.81%，報30.35元。

暴雪重罰撐示威電競選手，並遭各地玩家揚言抵制罷玩，騰訊亦為暴雪股東。

有傳港交所（0388）主席史美倫在新加坡的一個會議上表示，香港交易所不排除將來會重新考慮收購倫敦證交所的可能性。港交所收市跌0.69%，收報229.6元。

大摩下調本港銀行評級，並大削恒生、匯控（0005）、渣打（2888）目標價，恒生跌3.27%，收報159.8元；匯控跌0.6%，收報58.1元；渣打跌0.89%，報61.05元。另外，中銀香港（2388）亦跌2.13%，收報25.3元。

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