標準普爾環球發表報告指，在香港的動盪局面下，預期住宅樓價到明年底時會較高峰期下跌10%至20%，若旗下物業組合顳高比重面向旅遊、零售及酒店亦會最受影響，根據其所作的敏感度分析，較佳評級位置的地產公司能夠承受樓價及租金下跌超過40%的壓力，但是提供緩衝基礎較簿弱的地產公司，則會在樓價及租金下跌逾20%，連帶評級亦會受影響。

標普環球稱，香港持續動盪無可置疑對樓價及租金構成壓力，並且削弱消費情緒，及推倒多年來樓價及租值的上升之勢，酒店所受打擊更大，緊接零售業也受波及。不過，香港地產商及收租地主，有龐大的財務基礎，可以緩衝所受衝擊，大部份收租公司可在目前的評級下，可承受租金按年下跌10%至30%夠跌幅，在樓價方面，發展商有空間承受樓價下跌20%至40%所帶來的壓力。一般而言，這已經計及因為酒店的低入住率引發收入大跌50%的因素，目前酒店業務只佔經其評級的地產商之業務少於10%比重。

其估計，香港樓價在今年會從6月份的高峰期，在全年下跌5%至10%，與上半年樓市較平穩相抵下，意味今年全年樓價會相比2018年全年持平或下跌5%，並預計在經濟下滑及買家信心減弱時，2020年樓價會下跌5%至10%。

其估計零售租金會在明年微跌，若市況未穩，則可能會再跌，並且由於業主多收固定租金為主，而非依賴營業額計租，因此減租過程預期會緩慢。其跟進的地產商約有20%至93%業務涉及寫字樓及零售租務，承受租金下調的風險可予管理，主要影響租約到期待續租物業，受示威影響而面對租金下調的租約只屬少部份。個別業主如太古地產（1972）更已經向個別經甄選租戶提供租金資助，相信只屬短期性質。

其預期，寫字樓租務更不會受到示威活動直接影響，可見中環租務持平，東九龍租務持平或輕微受壓。在其眾多經敏感測試的業主中，恒基地產（0012）及新鴻基地產（0016）旗下國際金融中心，因擁有較大比重酒店，承受壓力最低，可承受租值下跌的緩衝空間只有10%。置地承受的風險可控，領展（0823）的組合分斯並偏向民生，希慎（0014）的物業雖然鄰近示威區，但是其低負債及物業組合分散，則提供堅穩的緩衝空間。在發展商中，新鴻基地產（0016）則比同業較少緩衝空間，反之長實（1113）則有分散的非地產組合，對香港不穩的情況的敏感度較低。

記者：陳偉燊

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