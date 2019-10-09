遊戲「爐石戰記」(Hearthstone)上周日舉行亞太區大師職業賽，本港選手Blitzchung（人稱聰哥）在賽後訪問中，戴著防毒面罩並高呼「光復香港」，遭美國遊戲商動視暴雪（Activision Blizzard)指 Blitzchung 違反賽規，並取消其賽事資格及獎金。

據《彭博》報道，暴雪的舉動惹來全球各地玩家反彈，不少人質疑是暴雪是在中國審查下「跪低」，更有玩家揚言抵制暴雪的遊戲，直至該公司向選手Blitzchung及香港人道歉為止。

暴雪更成為韓國Twitter上最熱門的話題之一。有玩家批評該公司「將錢放在優先於人權的位置」(prioritizes money over human rights)，並且認為這是「瘋狂」(crazy)和「令人失望」(disappointing)。

事實上，暴雪與中國科技巨企騰訊（0700）亦有一定關係，後者持有暴雪4.9%股權。騰訊今日收報318.2元，跌1.7%。

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