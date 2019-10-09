在香港紥根的銀行，往往都有數十年甚至過百年歷史，銀行的故事就是近代史。上海商業銀行有「上海」二字，在破壞者的眼中屬於「中字頭」，但其實它由民國著名銀行家陳光甫創辦，是中國民營銀行的先鋒，現時榮氏家族是主要股東，美國股神巴菲特是小股東。這種複雜的中港台情緣和深厚歷史價值，不因受破壞而被貶低。在我眼中，那些在招牌上寫上簡體字的銀行，沒有一家比上海商業銀行更加正統。

上海商業銀行的控股股東為台灣的上海商業儲蓄銀行，但內地的上海銀行和美國的富國銀行同時亦有參股，而股神巴菲特正是富國銀行的大股東，兩者均有一名代表在上海商業銀行的董事會。而該行的董事會主席是由台灣母公司派來的，現時為李慶言，他卻是新加坡公民，同時在淡馬錫任董事，亦曾任新加坡航空主席及大馬紡織公司董事。其實上海商業銀行的股東架構與董事背景，都相當國際化。

說正統，是因為它的母公司、上海商業儲蓄銀行是中國第一家民營銀行，歷史長達104年，比「新中國」還要長。1915年，陳光甫創辦了上海商業儲蓄銀行，他同時是中旅社的創辦人，中旅社其實就是在1928年由上海商業儲蓄銀行的旅行部變革而來的。在104年前的上海商業儲蓄銀行，初始股東除了陳光甫，還有盛宣懷的遠房親戚莊得之，光復會成員、民國財政部官員王曉籟等，後來亦加入了民國著名的宋子文及孔祥熙，以及實業家榮宗敬。

當中以榮宗敬的加入，對後來的發展影響最深。直至現在，上海商業儲蓄銀行的大股東是榮氏家族，其董事長為榮宗敬之子榮鴻慶，亦是已故紅色資本家榮毅仁的堂弟，即中信泰富前主席榮智健是他堂姪。

這家銀行的股東背景令人眼前一亮，它的歷史更是一個引人入勝的故事。陳光甫作為上海商業儲蓄銀行的創辦人，他一心要在中國打造一家摩根，但在1949年，面臨重要抉擇，在共產黨即將取得整個中國前，他要決定要留在上海，還是逃到海外？陳光甫是不想接觸政治的人，但如同當時全國人一樣，不幸地要作出政治決定。

他在當年4月因公出差到香港後，沒有再回上海。離開中國的決定是來自於他對整個局勢敏銳的觀察，因為他相信，「今日之爭非僅國民黨與共產黨之爭，實在可說是一個社會革命。」陳光甫是接受外國教育，一心要把西方的經濟模式引入中國，而他意識到，國民黨的腐敗與共產黨的洗牌革命，會令中國變得不能再容納他。

在1951年，大陸變天後兩年，他把上海商業儲蓄銀行的香港子行，向香港政府註冊，成為上海商業銀行。1954年，重新在台灣取得執照。

上海商業銀行所述說的，是一個民國銀行家因共產黨奪得中國而避難的故事。往後這家銀行周旋於中港台之間，它逃避了一次革命，但在2019年，它又將如何看待新一場的革命？

文濤

更多文濤文章：

https://www.mpfinance.com/fin/columnist3.php?col=1463481147885