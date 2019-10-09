美議員向微軟指華為涉安全威脅。

手機設備股受壓，信利（0732）挫6.25%，現報1.05元；比亞迪電子（0285）挫5.97%，現報11.34元；舜宇（2382）挫3.43%，報112.7元；丘鈦（1478）跌2.73%，報8.55元；瑞聲（2018）跌2.67%，報41.85元；高偉電子（1415）跌1.63%，報1.21元；中興（0763）跌1.19%，報20.7元；聯想（0992）跌0.57%，報5.21元。

5G概念股方面，京信通信（2342）挫3.8%，報1.78元；熊貓電子（0553）挫3.3%，報3.81元；長飛光纖（6869）跌1.92%，報12.26元；中國通信服務（0552）跌1.5%，報4.53元。

彭博引述美國數名參議員致函微軟，詳細介紹華為「間諜活動」、「技術竊取與經濟戰」的數項指控，稱華為對美國構成「真實而緊迫的」威脅。

美國早前公布，將28間中國企業及政府機構列入貿易黑名單，加上有報道指美國正研究限制政府退休基金投資中國股票，進一步削弱中美本周貿易談判達成協議的可能性。

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