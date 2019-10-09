內房股中駿集團（1966）首九個月銷售按年增近63%，達546.5億元人民幣（下同），已完成全年目標78%。公司財務總監李少波直言，在全年1200億元可售貨源下，希望能提早達標，爭取更多資金回籠，相信在國內融資，特別信託融資趨緊下，能把握往後地價回落機會才買地。

談到內地融資收緊，李少波表示對公司影響極微，因為集團把握今年一月的融資窗口做了一筆8.75厘的2021年5億美元債後，再在4及7月做了分別7.375及7.25厘的3.5億及5億美元債，將債期拉長。

以及已提前償還了息率達10厘的2020年到期3.5億美元債券，主要債務只剩一筆35億元的人民幣債，至少明年10月及12月打後才需處理，且在息率大多鎖定下，相信全年融資成本僅較中期的6.7厘稍高，加上中期手揸近235億元現金，資金充裕。

集團近年亦加大發展購物中心及長租公寓，並在去年為旗下長租公寓品牌「FUNLIVE方隅」引入基匯資本合作，雙方將共同成立長租公寓投資平台，首期規模為8億美元，目標未來3年平台規模超過人民幣100億元。據李少波介紹，目前與基匯已合作三個項目，當中一個規模達十億人民幣。目前雙方的合作項目是以中駿前期取得土地再發展，往後可能在拿地時直接與對方合作。

購物中心方面，集團尋求以同樣模式發展，目前中駿購物中心主要在三線城市，但未來亦有機會在北京等一線城市落地。集團5-7年目標建80-100個購物中心，今年開工約5-10個，相信在2021年或打後開始有較大經營性現金流貢獻。

記者：方楚茵

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