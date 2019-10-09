恒指低開過百點後曾經反彈，跌幅收窄不足30點，但未能企穩下試低位，最多跌211點、低見25682點，半日收報25716點，跌176點或0.68%；國指跌0.12%。大市成交410億元。

內房股逆市做好，藍籌股潤地（1109）升3%，中海外（0688）碧桂園（2007）升逾1%。內銀股偏好，交行（3328）建行（0939）升約1%。中美關係緊張，香港局勢動盪，科技股、中美貿易相關及本地銀行、地產房託等受壓，其中恒生（0011）瑞聲（2018）跌超過3%。另外，昨天做好的醫藥股有回吐，新能源、食品股均有沽壓。

內地昨天落實房貸利率新規，房貸利率定價基準將由以往的基準利率轉換為貸款市場報價利率（LPR），日後人行將於每月20日公布新一期LPR利率水平。短期而言，為了令政策平穩交接，房貸利率水平前後不會有太大變化，但市場憧憬隨着金融環境鬆緊，LPR有下調空間。

內房股金茂（0817）、融創（1918）今早領漲，前者今年首9個月銷售已達全年目標八成，銷售能力強勁；股價有轉強迹象，今早升穿50天線，短線上望5元料有較大阻力，可設低收4.5元止蝕。

劉思明

明報資深評論員