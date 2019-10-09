長江實業（1113）今早就建議斥資252億元，提出要约收購英國釀酒廠及英式酒館Greene King， 舉行股東特別大會，在會上集團主席李澤鉅回應股東提問時表示，如果不是英國脱歐，未必可以收購這個項目。同時集團執行委員會委員兼企業業務發展總經理馬勵志強調，是次收購之前，長實早於2016年12月收購百多個英國物業時，一直研究租務、租客及細節，得知Greene King為該等物業最大租客，後來經過和Greene King協商，達成具價錢的協議，非一時一刻因為香港發生社會運動，而對外併購。

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馬勵志指出，集團是於去年對Greene King作研究，了解到該公司有220年歷史的老業務，單是位於蘇格蘭的酒廠亦有300年歷史，出產艾爾酒，並為英國最大英式啤酒酒館經營商，逾80%物業為自己擁有的物業，及有超過3.8萬名職工，多具長期服務經驗。Greene King上市更長達64年，財務狀況非常穩健，經歷過好與不好的時間，均保持不俗的現金流。李澤鉅更稱，Greene King大部分店舖為自己擁有，今等於買了2000多間自擁物業的店舖，具穩定性，其潛力可一直看下去，並形容洽購時的時間，香港仍「和平到不得了」。

至於有股東問及為何不以長和（0001）名義收購Greene King，李澤鉅反問:「2000幾個舖，還不是地產，地產來㗎」。他說，正留待今午香港時期下午5時Greene King股東投票最终結果，但是他對結果笑說:「開心、笑笑口」。有股東問到，今次收購會否幫助股價上升，他進一步回應稱，這視乎香港大市而定，他們無法控制，但是認為，長實是現金流抗逆市能力其中一家最好的公司，在全球化中亦是最分散風險的公司，可以物色不同種類及不同大细的項目。他明言，在物色收購時，沒有志在必得的心理，亦無Ego(自我中心）。

記者：陳偉燊

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