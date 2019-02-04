中美再角力，引發貿易談判前景憂慮，港股今早隨外圍低開156點，最低曾跌211點，低見25682點。港股半日跌176點或0.68%，報25716點，成交金額410億元；國指跌12點或0.12%，報10189點。

潤地（1109）升3%，收報34.35元，是升幅最大的藍籌，恒生（0011）跌3.39%，收報159.6元，是跌幅最大的藍籌。建行（0939）升0.84%，收報6元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻16點；友邦（1299）跌1.69%，收報72.7元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低42點。

昨日港鐵（0066）提早落閘，今天亦如此。港鐵跌0.34%，收報43.45元。

大摩下調本港銀行評級，並大削恒生、匯控（0005）、渣打（2888）目標價，恒生跌3.39%；匯控跌0.51%，收報58.15元；渣打跌1.9%，報60.4元。另外，中銀香港（2388）亦跌2.32%，收報25.25元。

花旗指，港交所（0388）放棄收購倫交所，可能會改善短期投資者人氣，但無助於其試圖免受政治動蕩打擊的努力。港交所跌0.95%，收報229元。

NBA為悍衛言論自由引起多間中國企業反抗，騰訊（0700）旗下騰訊體育、李寧（2331）、安踏（2020）等均與NBA「割席」，蒙牛（2319）亦公布中止與NBA的一切商業合作。花旗指，暫停轉播NBA影響騰訊廣告收入，騰訊跌1.24%，收報319.8元；李寧收報25元，升3.7%；安踏報68元，無升跌；蒙牛跌0.49%，報30.45元。

傳中國代表團可能提前一天離開美國，貿易相關股下跌，萬洲（0288）跌0.43%，收報7元；申洲國際（2313）跌0.38%，收報103.6元；創科實業（0669）跌1.9%，收報51.6元；瑞聲（2018）跌3.26%，收報41.6元；舜宇（2382）跌3%，收報113.2元。

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