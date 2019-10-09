美國特朗普政府對與新疆穆斯林遭拘禁有關的中國官員實施簽證禁令，這是美國不斷升級旨在向中國施壓的一連串措施的其中之一。

【中美角力】貿易談判在即 中方擬提早一天離開華盛頓

美國國務院表示，對那些被發現負責或參與拘留和虐待新疆維吾爾族、哈薩克族和其他少數民族穆斯林群體的政府和共產黨官員實施上述限制。這些官員家屬的旅行也將受到限制。

這是根據《移民和國籍法》所授權的行動，該法律允許國務卿拒絕向他認為「對美國可能會造成嚴重不利外交政策後果的人」發放簽證。但此舉正值美中關係的敏感時刻，來自北京的貿易代表團定於本周稍後時間在華盛頓舉行談判。

國務院官員表示，美國法律不允許他們宣布誰在新的簽證限制名單上，不過他們表示名字已經被加入名單。

美國商務部周一公布，將8間中國科技企業列入美國黑名單，指涉及協助中國政府於新疆侵犯穆斯林少數民族人權。

美國官員稱，這些限制和商務部的行動，與稍後的中美貿易談判無關。

中國外交部發言人耿爽表示，中方敦促美方立即糾正錯誤做法，撤消有關的決定，停止干涉中國內政。中方將繼續採取堅定有力的措施，堅決維護國家的主權、安全和發展利益。

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