【大行報告】大摩：下調本港銀行評級 大削恒生、匯控、渣打目標價
文章日期：2019年10月9日 10:12
大摩發表報告，指香港本地經濟放緩、低利率和更多的市場競爭等，將本港銀行股的行業評級下調至謹慎，並將恒生（0011）、匯控（0005）評級由「中性」下調至「減持」，並大削目標價。
大摩將香港本地銀行今年及之後的盈利預測下調，較2020/2021年的一致預期低約15%-20%。報告指，虛擬銀行將會加劇零售競爭，恒生、匯豐和渣打銀行將面臨更多壓力，因其約50%的香港收入來自零售。而匯控的股息率料提供支撐，但無論在香港還是歐洲市場，其估值都顯昂貴。
大摩將匯控目標價由70元削至51元，減幅27%；恒生亦由175元削至140元，減幅20%；渣打（2888）維持減持，目標價亦由57元削至52元，減幅8.7%。
匯控現報57.95元，跌0.85%，曾創1個月低，低見57.6元；恒生亦跌2.9%，報160.4元，曾創52周低，低見159.3元；渣打現報60.55元， 1.7%，亦創1個月低，低見60.3元。
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