憂慮中美談判前景，港股跟隨美股下挫，恒指今早低開156點或0.61%，報25736點，成交金額19億元；國指今早低開39點或0.4%，報10161點。

恒隆地產（0101）升1.12%，報18.1元，是升幅最大的藍籌，信置（0083）跌2.41%，報11.32元，是跌幅最大的藍籌。平保（2318）升0.11%，報90.95元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻1點；匯控（0005）跌1.28%，報57.7元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低33點。

中美貿易談判前夕，頻傳負面消息，兩國再角力之餘，亦傳出中國代表團可能提前一天離開美國，市場預期達成協議的機會較低。貿易相關股走勢各異創科實業（0669）無升跌；申洲國際（2313）跌0.96%，報103元；瑞聲（2018）跌2.33%，報42元；舜宇（2382）跌1.11%，報115.4元；萬洲（0288）跌0.43%，報7元。

傳美國政府正討論限制資本流入中國的可能性，尤其是美國政府退休基金的投資，消息引發阿里巴巴、百度等美股下跌，騰訊（0700）跌0.68%，報321.6元。

NBA捍衛言論自由引發多間中國企業反抗，騰訊旗下騰訊體育、李寧（2331）、安踏（2020）等均與NBA「割席」，蒙牛（2319）亦公布中止與NBA的一切商業合作。李寧開市報23.95元，跌0.62%；安踏開市報67.75元，跌0.36%；蒙牛（2319）跌0.98%，報30.3元。

中海外（0688）公布，九月份單月的合約銷售額為340.66億元，較去年同期的263.78億元，按年增加為29.1%﹔首九個月合約銷售額為2902.17億元，較去年同期的2264.28億元，按年增加28.2%。中海外升0.4%，報25.3元；其他內房藍籌方面，潤地（1109）跌1.05%，報33元；碧桂園（2007）跌0.39%，報10.3元。

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