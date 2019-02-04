中美再角力，美股急挫，三大指數跌幅屆乎1.2%至1.69%，港股ADR亦跌1.07%或273點，收報25620點。個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌1.5%，折合報318.96元；匯控（0005）跌1.55%，折合報57.55元；建行（0939）跌1.45%，折合報5.86元。

今日焦點股份可留意：

中美貿易談判前夕，頻傳負面消息，兩國再角力之餘，亦傳出中國代表團可能提前一天離開美國，市場預期達成協議的機會較低。留意貿易相關股。

傳美國政府正討論限制資本流入中國的可能性，尤其是美國政府退休基金的投資，消息引發阿里巴巴、百度等美股下跌，留意其他科技股。

NBA捍衛言論自由引發多間中國企業反抗，騰訊（0700）旗下騰訊體育、李寧（2331）、安踏（2020）等均與NBA「割席」，蒙牛（2319）亦公布中止與NBA的一切商業合作。

中海外（0688）公布，九月份單月的合約銷售額為340.66億元，較去年同期的263.78億元，按年增加為29.1%﹔首九個月合約銷售額為2902.17億元，較去年同期的2264.28億元，按年增加28.2%。