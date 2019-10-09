恒指昨升72點，收報25,893點，成交金額831億元。A股於國慶長假後復市顯著向好，A50指數曾升近2%，港股亦一度漲逾350點，但之後走勢拾級而下，執筆時夜期跌逾100點。NBA球隊火箭總經理莫利早前在社交網站發文，支持香港近期發生的社會運動，NBA總裁施華表示支持莫雷行使言論自由，中央即時決定暫停轉播NBA季前賽（中國賽），並且排查涉及NBA的一切合作交流。中美價值觀本就南轅北轍，事件正演變成兩國民眾罵戰，或成為中美摩擦的另一條戰線。

中國近10年大國崛起，自恃擁有龐大內銷市場，每當在國際間出現爭議事件，總是政治問題以經濟手段解決。例如2012年的反日示威，就揚言罷買日本汽車，但當年中央很快就平息事件；2016年南韓落實部署薩德反飛彈系統，中國立即使出限韓令，樂天更被迫全面撤出中國，而當時中國還不敢向美國開火。3年後的今天，可能因為國力更強，又或者在民族主義高漲之下，終於夠膽向美國出手。

NBA事件或引美進一步制裁中國

坦白說，施華的言論其實已很圓滑，沒有支持莫利的觀點，僅支持他行使言論自由的權利。雖然中國市場很大，但美國本土才是NBA的根，無論來自中國的收入和盈利有多巨大，也絕不能為了中國而放棄美國市場，估計施華的言論很主要是說給美國民眾聽。只是中國全不接受，更由原先只針對火箭隊升級至整個NBA。對美國民眾來說，言論自由是最基本的權利，莫利和施華都完全沒有錯，但中國卻突然封殺美國最重視的體育聯賽，內地網軍還說支持「911恐襲」，此舉是完全無法接受。美國總統特朗普或參眾兩院議員隨時會提出一些反制甚至報復措施以爭取選民支持，而事件也同樣不利於正舉行的中美貿易談判。

說回大市，早市輕微高開後隨A50指數走高而持續拉升，但恒指到達26,180點，即近日阻力位26,200點又再掉頭回落，仍未離開25,800點至26,200點窄幅上落格局。報道指匯控（0005）計劃裁減萬名高薪員工，股價向好。假設每名員工平均年薪為100萬港元，裁員可節省100億港元，相對於每年逾1100億港元純利，有高單位數字效果；但計及裁員成本、節省所得也要交稅，實際效果或低至中單位數。

美團（3690）繼續強勢創新高，沽空金額亦增加至逾9億元。美團過去4天累升達10%，愈升愈急已接近直線拉升，而此前幾次9天RSI升破80後便見短期頂部，現階段入市風險較高（見圖）。港交所（0388）終於放棄收購倫敦交易所，利淡消息股價上升，估計有淡倉平倉離場，但反彈力度仍較預期為弱。彭博於港股收市後報道，白宮推進討論「金融戰」措施，正積極考慮禁止聯邦退休基金投資中國股票。

其實早於8月份，民主共和兩黨各有幾位參議員曾致函美國聯邦退休儲蓄投資委員會主席，促請對方改變採用明晟(MSCI)指數投資的決定。兩者認為MSCI指數包含中國企業，令包括美軍在內的聯邦政府員工的退休資產，暴露於與中國政府有非公開關係的企業之中，而多家中資企業卻為中國政府軍隊、政治及經濟目標服務。若特朗普決定開打金融戰，遇到的阻力會較貿易戰更小。要留意，雖然限制退休金投資中國股票的衝擊相對有限，但問題是中方一定會有反擊行動，容易演變成惡性循環，這才是市場最擔心的風險。

[張兆聰 還看今朝]