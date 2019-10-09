港股先升後回，成交有所改善，但未能打破近期僵局。恒指高開後曾經倒跌，很快低位回升，早市最多升359點，收報25,893點，僅升72點或0.28%；國指升0.53%。大市成交832億元，高於60天平均近一成。大市方面，據《明報》港股數據庫，升跌比率56比44，升逾3%佔上升股份一成多，跌逾3%佔不足一成；陽燭對陰燭為49比51，大市偏好，買盤動力較強，但稱不上有優勢。本報數據庫追蹤的30個行業，有近四成下跌，航空跌1.6%表現最差；農業及水務升1.6%表現最強。

楓葉教育重上50天線 宜小注

不過，教育股走勢不一，當中以東方教育（0667）、新東方在線（1797）近一個月守住50天線之上運行，中線走勢最強；宇華（6169）50天線失而復得，保持向好趨勢，但仍處於調整（詳看「技術取勝」一欄）。繼中教（0839）後，楓葉教育（1317）昨天亦重上50天線，有扭轉頹勢迹象，進取可博轉勢，但只宜小注。相比下，醫藥股的買盤更為積極，獲成交配合；石藥（1093）一枝獨秀，以近全日最高位收市，收市升近7%。隨着內地藥品帶量採購政策擴展至全國範圍，第二輪帶量採購招標結果公布，不明朗因素淡化，藥股獲得重新評估，石藥是其一追落後股份。

醫藥股買盤更積極

兩大藍籌藥股中生製藥（1177）、石藥，去年下半年，中生製藥愈跌愈急，跑輸石藥。不過，今年初形勢逆轉，中生回勇迎頭趕上。今年8月，輪到石藥發力，逐步收窄與中生的差距。

2018年至今，石藥、中生分別累跌2%、累升14%，石藥仍有追落後空間。走勢上，石藥昨天升破16.4元，呈向上突破，短線攀升有望上試18元水平，16.3元止蝕。

[劉思明 數據尋寶]