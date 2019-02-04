中美貿易談判前夕，美國因新疆穆斯林問題而對相關中國官員禁發簽證，同時又討論如何限制政府退休基金投資中國股票，加上據報中國代表團可能提前一天離開美國，負面消息之下，美股道指低開201點後，最多曾跌338點，並以接近全日低位收市。

道瓊斯工業平均指數收跌313點，跌幅1.19%，報26164點。標普500指數收跌45點，跌幅1.56%，報2893點。納斯達克綜合指數收跌132點，或1.67%，報7823點。

高盛跌1.5%，報197.37美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖低20點，而Walmart升0.3%，報117.58元，貢獻道指2點。

科技股方面，蘋果收市報224.4元，跌1.17%，谷歌母公司Alphabet收市報1190.13元，跌1.49%，亞馬遜收市報1705.51元，跌1.56%，Facebook收市報177.75元，跌1.07%。歐洲STOXX 600指數收跌1.1%，報378點。德國DAX指數收跌1.06%，報11970點；法國CAC 40指數跌1.18%，報5456點；英國富時100指數收跌0.77%，報7143點。