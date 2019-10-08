藍籌內房中海外（0688）公布，九月份單月的合約銷售額為340.66億元，較去年同期的263.78億元，按年增加為29.1%﹔首九個月合約銷售額為2902.17億元，較去年同期的2264.28億元，按年增加28.2%。

此外，中海外在九月底錄得已認購物業銷售約為319.84億元，預期將於往後數月內轉化為合約物業銷售。中海外在天津、西安、長春、北京和上海收購了五幅地塊，應付土地金共84.39億元人民幣。

同系中海外宏洋（0081）九月份單月的合約銷售額為47.06億元，較去年同期的55.59億元按年跌15.34%﹔首九個月合約銷售額為453.81億元，較去年同期的423.18億元，按年增加7.2%。

富力（2777）九月份單月合約銷售額為113.1億元人民幣（下同），較去年同期的102.8億元按年升10%，較今年八月份105.3億元按月升7%。首九個月的總權益合約銷售額為925.6億元，較去年同期869.6億元按年升6%。

雅居樂（3383）方面，九月份單月合約銷售額為118.2億元，較去年同期的98.7億元，按年升19.8%。首九個月合約銷售額為876.2億元，較去年同期的701.6億元，按年升24.9%。

寶龍地產（1238）公布，九月份單月合約銷售額為51.9億元，較去年同期的36.26億元，按年升43.1%。首九個月合約銷售額為451.3億元，較去年同期的288.2億元，按年升56.6%。

今日內房股多先升後回，綠城中國（3900）升1.94%、龍湖（0960）升1.52%、中海外宏洋升1.1%、雅居樂升1%、潤地（1109）升0.76%﹔上星期公布數據的時代中國（1213）及合景泰富（1813）先升後回，時代中國跌0.16%、合景泰富跌1.11%，龍光（3380）跌3.12%、中國奧園（3883）跌3%。

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