本港社會運動及中美貿易戰的陰霾不散，香港大學香港經濟及商業策略研究所亞太經濟合作研究項目發表高頻宏觀經濟預測，估計今年第3季實質GDP較2018年同期下降0.1%，同時預測今年第4季實質GDP按年下跌0.9%，今年全年實質GDP零增長，比上次公布的全年預測下調1.8個百分點，同時窒礙了2018全年的3%的升勢，反映本地需求急速下滑。

報告提到，中美貿易磨擦、環球經濟減慢及香港示威情況持續升級的陰霾下，香港2019下半年經濟無可避免受拖累至負增長。

報告估計，今年第3季「投資總額」及「貨品進口」將按年跌10.5%及9.4%，為該季跌幅最大的GDP分項；預測今年第4季的「私人消費開支」及「貨品進口」將按年跌8.4%及7.2%，為該季跌幅最大的GDP分項；全年「投資總額」及「貨品進口」按年跌8.4%及7%，為全年表現最差的GDP分項。

報告預計，今年第3季的失業率約2.8%，按年及按季持平，預測今年第4季的失業率按季及按年均升0.3個百分點升至3.1%，全年失業率約2.9%，按年上升0.1個百分點。

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