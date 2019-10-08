A股復市，港股成交大增21.6%，10天線(26040點)得而復失。今早港股高開27點後，內地公布9月份綜合PMI，港股跟隨A股向上，港股最多曾升359點，高見26180點。午後港股升幅收窄，港股收市升72點或0.28%，報25893點，成交金額831億元；國指升54點或0.53%，報10201點。

石藥（1093）升6.88%，收報17.1元，是升幅最大的藍籌，另一藥股中生製藥（1177）亦升2.75%，收報10.48元。新世界發展（0017）跌2.5%，收報10.14元，是跌幅最大的藍籌。港交所（0388）升2.3%，收報231.2元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻18點；領展（0823）跌2.4%，收報85.35元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低13點。

中美貿易談判雖然將於10日及11日展開，不過兩國關係未見緩和，美國將多間中國公司列入黑名單，而中國亦暫停轉播NBA季前賽（中國賽），貿易相關股走勢各異，申洲國際（2313）無升跌，收報104元；創科實業（0669）升0.19%，收報52.6元；瑞聲（2018）跌1.15%，收報43元；舜宇（2382）跌1.68%，收報116.7元。

中國暫停轉播NBA季前賽，騰訊（0700）升幅收窄，收市升0.31%，收報323.8元。騰訊今年7月以5年15億美元的合約，與NBA達成續約協議，差不多是上個五年周期的三倍。

本港警民衝突升級，且短期內亦未見緩和跡象，港鐵（0066）跌0.11%，收報43.6元；商場股九龍倉置業（1997）跌1.3%，收報41.8元、領展（0823）跌2.4%，收報85.35元。

地產股走勢各異，恒地（0012）升0.41%，收報36.35元；新地（0016）跌1.08%，收報109.7元；新世界發展（0017）跌2.5%，收報10.14元；長實集團（1113）跌1.14%，收報52.25元；信置（0083）跌0.85%，收報11.6元。

港交所今早公布放棄收購倫交所，港交所升2.3%。

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