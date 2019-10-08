企業進行數碼轉型的大方向下，收費模式不斷改變，花旗集團最新調查顯示，愈來愈多亞太區內公司加強拓展「訂戶制」﹝subscription-based﹞ 商業模式，有近半數受訪者相信「訂戶制」商業模式將於三年內在其所屬的行業中普及，有三分一受訪者更預期所屬機構的收益，將會百分百由此類商業模式產生。

花旗集團財資及貿易金融業務﹝Treasury and Trade Solutions﹞與《金融時報》轄下的智囊機構Longitude合作，向亞太區內14個市場的行政人員進行了訪問調查。受訪者分別來自保險、能源、消費品與醫療保健、TMT﹝科技、媒體與電訊﹞及工業等五大行業類別。

在消費品與醫療保健行業中，有50%的受訪者相信「訂戶制」模式將會在三年內普及，在TMT行業中則有55%的受訪者持有相同意見，在能源、工業以及保險三個行業行中，則分別有44%、40% 及42%的受訪者持有相同意見。

香港調查數字方面，有55%香港受訪者已經實行「訂戶制」模式，另有30%表示計劃在三年內推行「訂戶制」。調查發現，投資「訂戶制」收入模式的首三項原因包括有機會成為行業的領導破革者(66%)、長期收入增長潛力(55%)及有機會打入新市場或吸引新客戶群(49%)。

另外，有13%的公司表示目前的整體收益中有51-60%屬於經常性收入，預期這類公司的比例在未來三年內會飊升一倍至25%。

Longitude 總裁Rob Mitchell表示，推行「訂戶制」模式的障礙是短期收入減少，原因是客戶減少了對預早購物的倚賴，然而當「訂戶制」模式變得越受歡迎，將錄得更理想的客戶留存率以及利潤增長。

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