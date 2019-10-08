港股今早做好，恒指高開後曾經倒跌，但很快反彈，早段最多升359點，高見26180點回順，半日收報25992點，升171點或0.67%；國指升0.98%。大市半日成交額472億元。

醫藥成為火車頭，石藥（1093）、中生製藥（1177）升逾4%；汽車股吉利（0175）升近3%。港交所（0388）放棄收購倫交所，股價升近3%。中資金融股平保（2318）、工行（1398）升逾1%。另外，工程建材、教育、體育用品、紙股等做好。至於本地公用、地產受壓，電能（0006）、領展（0823）、新世界（0017）跌逾1%。航空、新能源股亦有沽壓。

石藥近個月在15元以上整固後今早升穿16.4元，呈向上突破；隨着內地藥品帶量採購的政策擴展至全國範圍，第二輪帶量採購招標結果公布，利淡因素減退。發改委聯合多部委發表促進健康產業發展綱要，指出到2022年，形成若干有較強影響力的健康產業群，為健康產業成為重要的經濟支柱基礎，將更有利具具研發能力藥企。走勢上，石藥有望攀升向上試心理關口位如17元或17.5元水平，短炒可以設低收16.5元止蝕。

劉思明

明報資深評論員