A股假期後復市向上，加上今早內地公布9月份財新綜合PMI上升，港股今早高開27點後，最多升359點或1.39%，報26180點，低位則跌59點，報25761點。恒指半日升171點或0.67%，報25992點，成交金額471億元；國指升99點或0.98%，報10246點。

石藥（1093）升5.38%，收報16.86元，是升幅最大的藍籌，電能實業（0006）跌1.79%，收報52.2元，是跌幅最大的藍籌。匯控（0005）升0.94%，收報58.8元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻24點；領展（0823）跌1.54%，收報86.1元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低8點。

財新公佈9月份綜合PMI指數報51.9，高過8月的51.6，創下4月份以來最顯著增速。主要動力來自製造業加速增長。上證綜指高開高走，半日升0.84%，A股ETF向上，南方A50（2822）升2%，報14.76元。

警民衝突持續，港鐵（0066）跌0.57%，收報43.4元。

上周政府動用緊急法立法，引發全民撳錢，金管局澄清絕無立提款法限日提六千。銀行股今早向上，恒生（0011）升1.28%，收報166.7元；匯控（0005）升0.94%，收報58.8元；中銀香港（2388）升0.19%，收報25.95元。

被指有福建背景的優品360（2360），旗下分店連日來都遭到破壞。該股暫錄六連跌，累瀉逾18%。半日最低見1.8元，跌逾一成，半日收報1.82元，跌9.45%。

地產股個別發展，恒地（0012）升0.97%，收報36.55元；新地（0016）跌0.36%，收報110.5元；新世界發展（0017）跌1.35%，收報10.26元；長實集團（1113）跌0.38%，收報52.65元；信置（0083）跌1.2%，收報11.56元。

商場股九龍倉置業（1997）跌0.35%，收報42.2元，領展亦跌1.54%。

求愛不遂的港交所，因為放棄收購倫交所，股價向上，升2.57%，收報231.8元。

中國國務院副總理劉鶴將應美方邀請，率團訪問華盛頓，並於本月10日至11日同美國貿易代表萊特希澤、財政部長梅努欽舉行新一輪中美經貿高級別磋商。貿易股個別發展，申洲國際（2313）升1.25%，收報105.3元；創科實業（0669）升0.57%，收報52.8元；瑞聲（2018）跌1.03%，收報43.05元；舜宇（2382）跌0.67%，收報117.9元。

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