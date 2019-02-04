財新公佈9月份綜合PMI指數報51.9，高過8月的51.6，創下4月份以來最顯著增速。主要動力來自製造業加速增長，相反，服務業則差過市場預期的52，報51.3，增速為7個月以來最低。

9月份，綜合新訂單量創下2018年2月以來最顯著增速，製造業與服務業的新訂單皆出現更強勁增速。服務業更錄得 2018年1月以來最顯著增速，許多企業表示新訂單增長的原因與新產品發布及客戶需求轉強有關。製造業的新業務量也有增長，增速雖然較低，但已是2018年3月以來最高。

9月份，新增出口業務量整體進一步下降，但降幅輕微。原因主要在製造業，其出口銷售連續第四個月錄得下降。服務業新增出口業務量則連續第三個月保持增長，但增速放緩至小幅水平。

財新智庫莫尼塔宏觀研究主管鍾正生指，9月中國經濟呈現出較明顯的邊際改善，內需加速擴張、就業改善。但受匯率波動、勞動力和原材料成本上漲影響，成本壓力增大，對企業信心造成壓制。不過，受前期去產能、去庫存影響，企業產能約束凸顯，積壓工作明顯增加，這有助於企業投資的修復。中國經濟經過前期快速下行之後，逐漸具備企穩基礎。

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