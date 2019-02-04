禁蒙面法無助解決警民衝突，並引發更多衝突，以及因用緊急法立例，市民去銀行提款及購糧食。港股今早高開27點或0.11%，報25848點，成交金額15億元；國指今早高開11點或0.11%，報10158點。

港交所（0388）宣布放棄收購倫交所，港交所升2.74%，報232.2元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻22點。

禁蒙面法無助解決警民衝突，假期期間港鐵（0066）多個車站停止服務，今日再於晚上8時停止服務，港鐡開市跌1.49%，報43元，是跌幅最大的藍籌。

建行（0939）暫停部分香港支行的服務以進行維護，開市跌0.68%，報5.88元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低13點。

本地地產股方面，新世界發展（0017）升1.15%，報10.52元；長實集團（1113）跌0.57%，報52.55元；恒地（0012）升0.83%，報36.5元；新地（0016）升0.72%，報111.7元；信置（0083）跌0.17%，報11.68元。

《金融時報》報導，匯控（0005）正計劃額外裁減最多一萬個員工，佔其員工比例達4%，主要集中在高薪職級。匯控跌0.34%，報58.05元

假期期間，大量市民到銀行櫃員機提款，匯豐及恒生銀行的自動櫃員機日都出現港元現鈔短缺的情況。恒生（0011）升0.3%，報165.1元；中銀香港（2388）升0.19%，報25.95元。

中美貿易談判在即，瑞聲（2018）無升跌，報43.5元；舜宇（2382）升0.25%，報119元；申洲國際（2313）升0.87%，報104.9元；創科實業（0669）跌0.19%，報52.4元；萬洲（0288）升0.29%，報7.03元。

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