中美貿易談判前，美國因為新疆問題將中國20個公安機關及海康威視等8家公司列入黑名單，而美國總統特朗普又指，香港若出現「惡劣」結果，將損害中美談判。市場觀望中美貿易談判前景，美股下跌，道指低開71點後，低位曾跌149點，而最多則升82點。

道瓊斯工業平均指數收跌95點，跌幅0.37%，報26478點。標普500指數收跌13點，跌幅0.45%，報2938點。納斯達克綜合指數收跌26點，或0.33%，報7956點。

3M跌1.48%，報153.52美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖低15點，而聯合健康保險升0.66%，報221.24元，貢獻道指9點。

科技股方面，蘋果收市報227.06元，升0.02%，谷歌母公司Alphabet收市報1208.25元，跌0.22%，亞馬遜收市報1732.66元，跌0.4%，Facebook收市報179.68元，跌0.42%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.71%，報382點。德國DAX指數收漲0.71%，報12097點；法國CAC 40指數漲0.61%，報5521點；英國富時100指數收漲0.6%，報7197點。