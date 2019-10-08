恒指上周五跌289點，收報25,821點，成交金額683億元。政府動用《緊急法》以實施《禁蒙面法》，市場反應與周四迥異，港股一度急挫近500點，港匯也轉弱。一方面，市場擔心局勢會更混亂，另一個更大的潛在風險，是外資特別是美國資金會對留在香港存有戒心。市場表現依然是湧向個別中資股，內房股借9月銷售數字炒上，現時最強勢的是世茂房地產（0813），但開始接近阻力位，反而合景泰富（1813）走勢則剛破下降軌，再上空間較大。

政府新法例對大市影響有兩方面。首先，《禁蒙面法》主要是加辣，希望提高成功檢控的容易度和判刑，減少上街的示威人士。傳媒原先報道，最高可被判監高達10年，結果卻只是1年。其實就算是10年， 現時示威者若被控暴動罪，都已經是面對此刑期，《禁蒙面法》對於最前線的示威者不會有更大阻嚇力。但現在強推此法而最高卻只判監1年，既全無阻嚇力，同時激起全港大量市民的反抗令局勢惡化，政府此舉令人費解。

《緊急法》打開潘朵拉盒子

不過，重點並非《禁蒙面法》，而是緊急法本身。《緊急法》就是以緊急之名行極權之實，先例一開，特首可隨時隨意包括但不限於禁制通訊、特定傳媒或網站；沒收財產；驅逐出境等。筆者相信，政府對於示威者絕不會手軟，一天上街示威仍會不斷加辣；對於市民，相信政府不至於夠膽隨便沒收財產。但外資呢？

美國國會即將通過《香港人權及民主法案》，隨時可制裁特區政府官員、議員、警察，亦可能包括部分內地官員，凍結他們在美資產，並禁止入境美國等。正常來說，港府絕不敢沒收任何人資產。惟一旦中美貿易談判決裂、特朗普發動金融戰的話，屆時緊急法就會大派用場。在中央授意下，港府絕對會做出沒收美資財產的舉動。此前的「送中條例」，其中一個說法是因應加拿大協助美國拘捕孟晚舟，中方亦希望香港提供拘捕美國人質的功能而訂立。

外資對香港開始有戒心

就算中港沒有此打算，惟任何外資眼見香港法治已淪落至此，財產有被沒收的風險，無論概率多低，外資對於香港會存有戒心。短期內不致於會出現危機級別的走資，更大可能是細水長流式離去。基於本港銀行體系貸存比率頗高、流動性已偏緊，若資金逐漸減少，港息上升對樓市構成壓力，香港經濟就真的面對很大風險。當坐擁最多低息存款的匯豐、中銀（2388）都齊齊加息搶定存，這其實就是一個警號。

內房9月銷售增29％ 遠超預期

內地樓市則仍然穩定，大型房產商銷售仍然強勁。花旗指其追蹤的34家上市內房企業，9月銷售按年增長29％，遠超該行預期的10％至15％。原因包括可售貨源增加，一、二線城市的強勁需求，以及三、四線城市減價速銷。該行預料，由於銷售活動積極，整個第四季度的銷售勢頭將保持良好。

雖然內房股轉強，但個股走勢強弱分明，拉長一點看仍維持大型上落市格局，合景泰富由低位回升破下降軌，走勢既佳亦有不少潛在上升空間。集團今年前8個月和前9個月，自身及其合營企業及聯營公司共實現預售額約489.21億元（人民幣．下同）和581.52億元，意味單是9月就達到92.31億元，遠超前8個月的月均水平，累計已完成其850億元的年度銷售目標的約68%，極大可能達成全年銷售目標，也為股價帶來支持。

[張兆聰 還看今朝]