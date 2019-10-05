大量市民到銀行櫃員機提款，匯豐及恒生銀行的自動櫃員機今日都出現港元現鈔短缺的情況。金管局指出，香港銀行體系十分穩健，斥責有社交媒體流傳多個不實訊息，惡意製造恐慌。

金管局指出，注意到市民於個別銀行櫃員機輪候提款時間較平常長。銀行已採取措施，適時補充櫃員機和分行的鈔票供應。各銀行有足夠流動資金應付市民需要。當局又指，香港銀行體系十分穩健，流動資金充裕，資產質素良好，有能力應對不同衝擊，呼籲市民不要相信流言，小心核實訊息。

對於近日有美國對沖基金指，大量資金會流出香港，港元與美元的聯繫匯率制度將會失效，金管局重申，不需要也無意改變行之有效的聯繫匯率制度，當局有能力、資源及決心維持香港貨幣及金融穩定。

匯豐及恒生今日都出現港元現鈔短缺的情況，以致櫃員機一度只有外幣提供。恒生發言人指出，會盡量安排補充現鈔。匯豐發言人表示，作為本港最大的銀行，一向備有足夠的現鈔儲備應付客戶的需求，並再次提醒市民，每張提款卡每日上限可提取八萬港元。（見另稿）

根據金管局最新公布的8月份數據，當月香港銀行的港元存款總額，減少1110億元，單月1.6%的減幅是去年5月以來最多。投行高盛其後發表報告，估計近月有40億美元(折合約314億港元)的資金由香港轉移至新加坡。（見另稿）