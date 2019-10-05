美國上月非農職位增長遜預期，惟失業率創50年新低，緩解市場對美國經濟衰退的擔憂，美股大市表現向好，道指升372點或1.4%，收報26573點；標指升41點或1.42%，收報2952點；納指升110點或1.4%，收報7982點。一周累計，道指、標指分別跌0.92%、0.33%，納指則升0.54%。

美國減息預期輕微降溫，但交易員仍傾向認為今月美聯儲將下調利率，美聯儲主席鮑威爾重申其對美國經濟的觀點，認為美國經濟仍處於良好狀態，但同時面臨一定下行風險與挑戰，長遠挑戰仍然是低增長、低通脹與低利率。

日前有報道指，蘋果新iPhone銷情理想，公司已要求供應商增加產量，蘋果升2.8%，報227.01美元，帶動道指升41點，成為表現最好的道指成份股；聯合健康集團升2.06%，波音升0.98%，分別貢獻道指30點及24點。

雖然《反蒙面法》凌晨零時生效，但港股ADR隨美股大市靠穩，ADR港股比例指數收報25874，升52點或0.2%；恒指夜期高水18點，報25839點。中國人壽（2628）ADR折合報18.3元，較港收市高1.31%；中海油折合報11.64元，較港收市高0.9%。騰訊（0700）ADR折合報324.7元，較港收市高0.59%。