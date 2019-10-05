多間銀行全線分行今日（5日）暫停開業，金管局表示，呼籲銀行客戶盡量使用網上銀行或自動櫃員機服務。

匯豐銀行表示，鑑於有公眾活動進行，今天宣布旗下匯豐香港總行及卓越理財中心、旺角分行及卓越理財中心、尖沙嘴分行及卓越理財中心、荃灣分行及卓越理財中心、觀塘分行及卓越理財中心維持正常服務，其他分行暫停營業。恒生銀行暫未有任何公布。

中銀香港表示，部分分行和自助設備受到嚴重破壞，為保障客戶和員工的安全， 決定今日除中銀大廈分行外，其餘分行暫停服務。

渣打銀行指出，除德輔道中分行外，其他分行於今日暫停營業。

東亞銀行宣布，因應交通情況，除中環總行外，其他分行、顯卓理財中心及i-理財中心今日暫停服務。

建行亞洲、招商永隆及上海商業銀行均表示，今日全線分行暫停服務。

金管局發言人表示，注意到部分銀行基於分行設施受破壞和今日的交通情況，需要暫停部分分行服務。當局呼籲銀行客戶盡量使用網上銀行或自動櫃員機服務，在前往銀行分行前先了解有關分行是否開放。

金管局表示，希望公眾對銀行不得已暫停服務予以諒解，又指連串的破壞和縱火行為已經嚴重影響市民使用銀行服務，任何形式的暴力破壞行為都應受到譴責。金管局希望社會盡快恢復秩序，讓銀行業能正常運作，服務企業和市民。