在修例風波，被指與北角「紅衣人」有關、經營富臨酒家及炑八韓烤等品牌的富臨集團（1443），據聯交所披露權益顯示，集團大股東楊氏三兄弟楊潤基、楊潤全及楊維以每股平均價0.09元購入了4.44億股愛德新能源（2623），持股一躍至8.3%，涉資約4000萬元。

【生意難做】富臨發盈警 預期上半年度賺轉蝕

【業務擴張】富臨首間美食廣場「Foodeli」今開幕 投資額逾百萬

愛德新能源於2012年4月於本港上市，主營業務為全鈦產業鏈的打造、鐵原礦的勘探、鐵精礦的開採生產和銷售、光熱太陽能係統工程、光伏電站、風力電站等清潔能源的建設運營，以及改善土壤、水質等系統工程項目的建設。

楊氏三兄弟為富臨集團創辨人及主要管理層，三人持有富臨逾七成權益。集團在九月中曾發盈警，上半年將盈轉虧，主要受社會環境及氣氛持續低迷，導致普羅大眾消費態度更為審慎影響。

集團續指，留意到公司截至2019年7月31底較去年同期比較，收益減少約13%，同時毛利率有所減少。另外，租金及薪金亦相對增加收益比率有所增加。

富臨早前捲入8月11日警民衝突，當日被指「福建幫」、「紅衫人」等暴力事件有關，其後更傳出全線關閉的消息，惟其後公司發特別通告澄清指，全線關閉門店傳言是「惡言中傷」，內部一切運作正常，惟近期事件影響公司聲譽。

記者：方楚茵

其他報道：

【禁蒙面法】黃傑龍、莊偉忠齊反對 憂事件演變成無限輪迴

【禁蒙面法】王維基：香港人站起來 不退讓

【港股收市】禁蒙面法終於落實 恒指挫289點 地產、港鐵、商場股跌

【禁蒙面法】David Webb炮轟港府以緊急法立法 籲各界申請司法覆核

【反蒙面法】謝邱安儀：零售業靜淡 設立《反蒙面法》影響有限