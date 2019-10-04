港府引用《緊急法》訂立《禁蒙面法》，在港經營「牛角」、「牛涮鍋」及同名酒樓的叙福樓（1978）主席兼行政總裁黃傑龍在其facebook個人專頁「黃傑龍 Simon - 窮富翁 好人好事」發文，認為一條《逃犯條例》已將社會推到「今日這個境地」，十分擔心《禁蒙面法》只是無限輪迴，不贊成。

《禁蒙面法》消息在昨日傳出，黃傑龍當晚已發文，引用日本特攝片《幪面超人Faiz》的內容，指「我沒有夢想，但是我可以保護你的夢想」。另外，日前網民在又一城發起罷買日，有過百人到牛角取飛，黃傑龍亦有在專頁表示，客人有秩序及禮貌，自己最多「只係算淺黃」，又強調從頭到尾反對修訂逃犯條例。叙福樓今日收市報0.59元，跌1.67%。

一田百貨及康宏金融前CEO莊偉忠亦就事件發言，他在fb專頁形容《禁蒙面法》為「攬炒之作」，認為首次引用《緊急法》後，未來就有無限次的特事特辦，最終變成慣例。除了影響香港國際聲譽、亦有機會影響香港獨立關稅區地位、信用評級機構、投資信心等等。

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