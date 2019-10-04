受到優於預期的九月銷售數據刺激，今日內房股曾爆上，當中龍頭的中國恒大（3333）收升5.27%，曾高見17.74元，收報17.58元。碧桂園（2007）收升2.77%，曾高見10.56元，收報10.38元。融創中國（1918）升1.74%，曾高見32.85元，收報32.25元。

中小型股份亦見炒上，合景泰富（1813）收升4.78%、新城發展（1030）升2.72%、禹州（1628）升2.6%、中駿（1966）升2.54%、中海外宏洋（0081）升1.96%、旭輝（0884）升1.94%、富力（2777）升1.67%、時代中國（1233）升1.64%、雅居樂（3383）升1.56%不等。

最新公布數據的時代中國今年首九個月累計的合約銷售額為506.63億元，較去年首九個月的423.38億元升19.7%，已完成全年目標750億元的67.6%。單九月份的合約銷售額為75.23億元，較去年九月份單月的合約銷售額57.32億元按年升31.2%。

正榮地產（6158）的首九個合約銷售額為900.1億元，單九月份的合約銷售額為108.02億元。融信中國（3301）的首九個合約銷售額為為939.8億元，按年升14.3%，單九月份的合約銷售額為134.88億元，按年升83.2%。

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