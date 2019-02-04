傳聞已久的禁蒙面法終於落實，當中午傳出特首將於下午3時開記招，港股即時急跌，最多曾跌497點，低見25612點。而特首宣布立禁蒙面法後，恒指跌幅收窄，收市跌289點或1.11%，報25821點，成交金額683億元，較上日增加9.3%；國指跌73點或0.72%，報10147點。

瑞聲（2018）升3.2%，收報43.5元，是升幅最大的藍籌，新地（0016）跌2.89%，收報110.9元，是跌幅最大的藍籌。碧桂園（2007）升2.77%，收報10.38元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻6點；友邦（1299）跌1.41%，收報73.55元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低35點。

特首林鄭月娥會同行政會議，通過引用《緊急法》訂立《禁蒙面法》，周六（5日）凌晨零時起生效。智易東方證券行政總裁藺常念接受外電訪問時指，此次行動可能加劇政府與示威者之間的緊張關係，導致出現更激烈的對抗。

反修例相關股全線下跌。港鐵（0066）跌1.91%，收報43.65元；商場股九龍倉置業（1997）跌2.31%，收報42.35元。本地產股下跌，恒地（0012）跌1.76%，收報36.2元；新地（0016）跌2.89%，收報110.9元；新世界發展（0017）跌1.14%，收報10.4元；長實集團（1113）跌1.4%，收報52.85元；信置（0083）跌1.02%，收報11.7元。

銀行股、保險股亦下跌，恒生（0011）跌1.97%，收報164.6元；匯控（0005）跌1.02%，收報58.25元；中銀香港（2388）跌2.08%，收報25.9元；友邦（1299）跌1.41%，收報73.55元。

澳門旅遊局公布十一黃金周統計數據，10月3日及首三日內地訪客數字增幅均較去年放緩。濠賭股下跌，金沙中國（1928）跌2.34%，收報35.45元；銀娛（0027）跌2.7%，收報48.65元。

《日經新聞》的最新報道稱，蘋果公司增產iPhone 11系列產品，要求供應商將產量最多提高10%，瑞聲（2018）升3.2%，收報43.5元，另一手機設備股舜宇（2382）則無升跌，收報118.7元。

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