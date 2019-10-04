《日經亞洲評論》引述知情人士稱，蘋果已通告供應商為最新iPhone 11系列提升10%產量，相當於增產700萬至800萬部，以滿足較預期更強的銷售。消息傳出後，瑞聲科技（2018）、日本的村田製作所（Murata）及Alps Alpine Co.等蘋果供應商股價上漲。

對蘋果來說，在新機發布後評估需求，逐漸增加訂單是慣常做法。一名直接了解訂單情况的消息人士稱，今年秋季比預期忙碌，而蘋果原先的訂單數量相當保守，較去年的新iPhone還要少，但在追加訂單後，iPhone 11 系列的預計產量將高於去年的新機水平。消息指，追加的訂單集中在最便宜的iPhone 11及11 Pro機型，最貴的11 Pro Max訂單則輕微下調。

不過消息人士稱，蘋果仍維持下半年新iPhone銷量介乎7000萬至7500萬部的預測。蘋果行政總裁庫克預計，市場將迎來新的增長周期。所查詢相關工作地點安排，暫時未有回覆。

記者：鄧偉忠

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