有「股壇長毛」之稱的獨立股評人David Webb撰文炮轟特區政府利用ERO （緊急法） 立法做法，他指由於利用緊急法立法內容極廣泛，令行政長官能制定任何其「認為對公眾利益有利」法規，是一種連基本法都未曾深入考慮的權力轉移，實際上是違反基本法，建議各界可考慮即時申請司法覆核，就惡法申請禁制令。

Webb建議，基於基本法是凌駕於一切本地法例的「憲法」，若行政長官經緊急法制定法律，香港大律師公會及其他組織可緊急啟動司法覆核（JR），同時尋求禁制令中止所謂的法律，直至直式聆訊。若禁制令申請人可證明做法將造成無可挽回的損害，以及無法用金錢來彌補的情況，法院一般會先發出禁制令，Webb認為，對於因違反緊急法被捕的人而言，剝奪自由正正可能會構成無法挽回的傷害。

Webb指出，在1999年提交予美國國家人權委員會的呈件第43段中提到，緊急法將會徹底扭轉了立法權，並完全顛倒了協商、審議和通過法律的正當程序。

Webb又表示，如果行使緊急法而不受挑戰，或者司法覆核失敗，這可能是嚴厲鎮壓的開始。緊急法亦可以重覆使用及長期合法化，而非根據目前無罪推定審判的香港法治基本精神。它也可以用於禁制互聯網核心部分，包括社交媒體及即時通訊應用程式，或者對媒體進行審查，並禁止報導抗議活動。Webb表示，訂立反蒙面法完全無助解決問題的根源「民主赤字」。

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